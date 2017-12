Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,11, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a presidente do Conselho de Consumidores da Energisa MS (CONCEN),Rosimeire Cecília da Costa.

- Governo entrega novas viaturas à segurança pública e anuncia operação “Boas Festas”. Em solenidade na última sexta-feira,08, foram entregues mais de 70 veículos para as polícias civil e militar em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

-Conselho Federal de Medicina reduz o índice de massa corpórea passível de cirurgia metabólica para tratamento em casos de diabetes tipo 2. Segundo os médicos, fazer a cirurgia bariátrica ajuda a controlar o índice de glicose de sangue devido à perda de peso.

- A partir de 2019, a carteira de motorista virá com chip contendo todas as informações do cidadão. Com o documento será possível ainda pagar pedágio, transporte público e controle de acesso a instituições públicas.

Rosimeire Cecília comenta sobre a tarifa branca

- A presidente do Concen - Conselho de Consumidores da Energisa MS (CONCEN) - Rosimeire Cecília comenta sobre a tarifa Branca que será implantada nas contas de energia a partir do dia 02 de janeiro de 2018. Rosimeire explica que os consumidores que conseguirem mudar os hábitos e deslocarem o consumo de energia poderão pagar uma conta de luz mais baixa em 2018. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), quem conseguir concentrar o consumo de energia entre as 22 horas de um dia e as 17 horas do dia seguinte poderá economizar.

“A tarifa branca é um regime opcional, ou seja, o consumidor que quiser aderir deve fazer o pedido à sua própria distribuidora e quem não fizer o pedido e não tiver interesse em migrar não precisa se preocupar, pois vai permanecer no regime normal de cobrança de energia. Inicialmente, clientes com consumo médio mensal acima de 500 kwh poderão migrar”, explica Rosimeire Cecília.

