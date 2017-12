Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,08, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o escritor Guimarães Rocha.

- Pesquisa do IBGE reforça que a maior parte dos afazeres domésticos ainda fica a cargo das mulheres. Elas passam, em média 10 horas a mais que os homens nesse tipo de atividade.

- Vereadores de Campo Grande aprovam orçamento da prefeitura da Capital de 3 bilhões de reais. A proposta foi aprovada em duas sessões em um único dia com mais de 100 emendas.

- Nesta sexta-feira acontece a inauguração da Cidade do Natal. A prefeitura de Campo Grande já instalou as luzes em pontos importantes como os altos da Avenida Afonso Pena e em breve será inaugurada na Morada do Baís e no Camelódromo.

Guimarães Rocha comenta sobre a Sessão Magna da Academia Maçônica

- O escritor Guimarães Rocha comenta sobre a Sessão Magna da Academia Maçônica de Letras que será realizada neste sábado (09), para posse a nova diretoria e conselho fiscal. É tradição da academia Maçônica realizar a tomada de posse e apresentar a sociedade de MS os novos projetos da Maçonaria. Para o fiscal e poeta Valdecir Martins é uma alegria poder divulgar academia maçônica de letras, tendo em vista que é um trabalho realizado para humanidade. Esse ano a Maçonaria tem como objetivo a valorização da família e fortalecimento. Segundo Guimarães Rocha é preciso o ser humano se aperfeiçoa e buscar os seus direitos, e acima de tudo é preciso que o filho reconheça os direitos do seus país. Guimarães ressalta a importância da sua tomada de posse, e explica que o trabalho vai ser árduo, e na medida do possível vai visitar as crianças e incentivar o poder da leitura nas escolas.

