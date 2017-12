Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,07, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o presidente da Câmara Dirigente de Lojistas, Adelaido Villa.

O deputado estadual George Takimoto não pensa em deixar o PDT, mesmo a legenda anunciando que vai expulsá-lo do partido devido ao voto favorável pela reforma da previdência.

O comércio da Capital vai começar a atender em horário estendido nos próximos dias, devido ao aumento de movimentação de pessoas em decorrência as festas de final de ano .

O presidente da Câmara dirigente de lojistas Adelaido Villa vai assumir a o cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2018 e ressalta a importância da segurança em Mato Grosso do Sul.

Para Adelaido, a falta de segurança só pode ser resolvida com apoio da população e da polícia, Villa se comprometeu a ajudar a população de Rio Verde juntamente com o secretário de segurança Barbosinha, pois a cidade tem sofrido uma média de quatro assaltos por dia, assim relata moradores da região.

Adelaido explica sobre a taxa de lixo que antes era cobrada juntamente com IPTU e a partir de 2018 será através da conta de água. Segundo Adelaido, a opulação campo-grandense não aguenta mais pagar impostos e taxas. De acordo com o Ministério Público quem deve escolher se a taxa pode ser cobrada na conta de agua é o próprio morador, pois existem pessoas isentas do IPTU.

O objetivo da Câmara Dirigente de Lojistas é representar os interesses dos empresários e dos lojistas.

