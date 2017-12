Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,06, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com a presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (CONCEN) Rosimeire Cecília da Costa e com o ex- juiz federal e pré- candidato ao governo de MS Odilon de Oliveira.

Rosimeire Cecília comenta sobre a Energisa

- A presidente do Concen, Rosimeire Cecília, informou que a Energisa está em 54 municípios de Mato Grosso do Sul. O grande número de reclamações no fornecimento de energia elétrica tem preocupado a Energisa, explica Rosimeire. Essas reclamações acontecem principalmente no interior do Estado, atingido mais fortemente pelo período chuvoso. Para solucionar panes, a assistência é prestada muitas vezes por sede de controle distante, como é o caso de Três Lagoas que é assistida por São Paulo, quase 5 horas distante.

Rosimeire ressalta a importância da ordem de chamada quando houver falta de energia, já que o dever da Energisa é atender toda a população.

Quando questionada por moradores do assentamento Triângulo, na cidade de Rio Brilhante, sobre a demora no atendimento e falta de energia que dura até 3 dias, Rosimeire explicou que que foi realizada uma audiência pública em Maio de 2017, quando foi realizado um processo de ouvidoria entre 12 municípios para constatar a dificuldade encontrada entre os moradores. O objetivo da empresa é atender o quanto antes a população para que não tenha prejuízo.

Odilon comenta sobre sua pré-candidatura ao governo de MS

O ex- juiz Odilon de Oliveira comentou sobre sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul pelo partido PDT. "Durante 40 anos, percorri todo o MS mas não com intenção política e sim para acompanhar a população e lutar pelo povo", diz Odilon de Oliveira.

Durante a ausência de novos líderes na política, o pré-candidato busca organizar o governo e estabelecer ordens a serem cumpridas, pois a falta de ética e a falta de moralidade geram desorganização no meio político.

Em meio à crise, quando não há recursos para a campanha política, Odilon pretende trabalhar usando recursos próprios e a mídia para ser eleito.

Segundo o DataFolha,

60% dos brasileiros consideram o desempenho do Congresso Nacional Ruim ou péssimo, dados levantados após reforma da previdência. Odilon explica que o Brasil precisa fazer uma vistoria para verificar e provar a população que se existe ou não rombo na previdência. Segundo ele, todos os segmentos devem participar, tanto políticos, a população e a mídia a fim de mostrar transparência.

