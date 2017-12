Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,05, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com advogada e especialista em Direito Ambiental Carolina Alves Muniz.

- Golpistas estão enviando cobrança aos microempreendedores individuais pelos correios. O falso documento imita o chamado DAS, documento de arrecadação do simples nacional. Porém, o DAS só pode ser emitido pela internet e o valor pedido pelos ladrões é bem acima da real contribuição.

- A Agência Nacional de Telecomunicações anuncia que no próximo ano começa a bloquear celulares irregulares. Os aparelhos não certificados, adulterados ou clonados receberão uma mensagem da Anatel alertando sobre o bloqueio.

- Comerciantes e lojistas fazem contratação de trabalhadores mesmo a poucos dias das festas de final de ano. A expectativa do setor é a geração de 5 mil vagas de trabalho no setor.

Carolina Muniz comenta sobre o Cadastro Ambiental Rural

- Advogada Carolina Alves Muniz comenta sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) que se encerra no dia 31 de dezembro. Apenas 35% das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul estão cadastradas e vale lembrar que é obrigatório o cadastro.

Caroline ressalta a importância do cadastro, já que o proprietário que não tiver a propriedade escrita no CAR não poderá acessar o financiamento rural nem solicitar licença ambiental.

- As áreas que devem ser declaradas são remanescentes de vegetação, reserva legal, áreas de uso restrito e áreas consolidadas. Os municípios com menor adesão são de Dourados, Iguatemi, Amambai, Bonito, Campo Grande e Nioaque. Para fazer as inscrições basta levar a cópia de RG, CPF, documento da propriedade, escritura pública e mapa indicando perímetro do imóvel.

