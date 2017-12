Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,04, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o advogado especialista em Holding Familiar Rodolfo Bertin e o engenheiro Ambiental e candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia (CREA-MS) Rodrigo Costa.

- A pouco menos de um mês para encerrar o prazo para o cadastro ambiental rural, ainda faltam 35% das propriedades a serem registradas em Mato Grosso do Sul. O produtor rural precisa fazer o cadastro, caso contrário sofrerá uma séria de restrições.

- Para entregar o Aquário do Pantanal ainda nesse mandato, o governo terá de correr contra o tempo. O estado quer reaproveitar o contrato já firmado e fazer a contratação direta para retornar o empreendimento.

- A terceira feira literária de Bonito, a FLIBonito, será realizada entre os dias 06 a 10 de dezembro. Para este ano, o tema “Reinvenção da Realidade “, trará homenagens a Clarice Lispector e à saudosa autora regional Maria da Glória Sá Rosa.

Rodrigo Costa comenta sobre à presidência do CREA-MS

- O engenheiro ambiental e também candidato à presidência do CREA-MS Rodrigo Costa comenta sobre as eleições que vão ocorrer no dia 10 de dezembro. Há 10 anos Rodrigo atua na área e agora está em busca da presidência do CREA, em que buscar priorizar a valorização do profissional engenheiro.

Durante a entrevista, Costa ressaltou a importância do fortalecimento dos jovens profissionais no mercado de trabalho, pois o conselho precisa de renovação e inovação. “Como candidato mais novo, estou preparado para inovar e trazer melhorias para a frente do conselho”, explicou o engenheiro ambiental.

Para o candidato, o CREA MS tem condições de aplicar de forma efetiva programas como CREA JUNIOR, que permitem não só a qualificação dos jovens profissionais, mas o estreitamento entre eles e a sociedade. No dia 15 de dezembro acontecem as eleições com 17 urnas espalhadas pelo Mato Grosso do Sul. Poderão votar os profissionais registrados ou com visto e com a anuidade do exercício 2017 quitada.

Rodolfo Bertin comenta sobre Holding Familiar

- O advogado e especialista em Holding familiar Rodolfo Bertin explica que a holding é uma empresa para grandes e pequenas famílias e através dela é possível organizar patrimônio de empresários, em que os patrimônios de pessoas físicas são passados para pessoas jurídicas através de doação das contas para os filhos, o que evita alta carga tributária. De acordo com o especialista em Holding Familiar e advogado Rodolfo Bertin, o planejamento sucessório é o caminho mais seguro para proteger o patrimônio e evitar atritos familiares no caso do falecimento do patriarca.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir os áudios das entrevistas, clique no botão PLAY abaixo: