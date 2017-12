Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira, 01, notícias de economia, saúde e política.

- Campo Grande recebe no próximo dia 8 de dezembro a primeira edição do Pantanal Beer Run, que promete aliar corrida e cerveja. As inscrições para o evento já foram encerradas.

- O diretório estadual do PDT anuncia a expulsão do deputado estadual George Takimoto. O parlamentar votou a favor da reforma da previdência, projeto do governo estadual, mesmo com a direção do partido tendo optado por ser contra a proposta.

- Empresários interessados em aderir ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Fiscal têm até dia 15 de dezembro para fazer o procedimento. Em todo o estado, são 1.200 empresas que recebem benefícios através do fundo.

- Mais de 350 cidades do MS correm risco de surto de dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde aponta que algumas cidades não enviaram as informações sobre registros das doenças e podem ficar sem a segunda parcela dos recursos usados no combate ao mosquito aedes aegypti.

- A tradicional campanha do combate ao câncer de pele, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, acontece no próximo sábado na Capital. O mutirão será realizado no Hospital Universitário.

