Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,30, as entrevistas com o senador Pedro Chaves (PSC) e com o médico urologista e presidente do PTB de Mato Grosso do Sul Nelson Trad Filho.

O senador Pedro Chaves comenta sobre o Fundo Pantanal

- Foi aprovado na última terça-feira (28), na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos do Senado), o relatório do senador Pedro Chaves (PSC) que institui a Lei e o Fundo do Pantanal. O objetivo é apoiar financeiramente os projetos de preservação do pantanal.

Chaves ressalta ainda a importância da alimentação escolar. Nas últimas semanas, no Distrito Federal, um aluno de 8 anos desmaiou por falta de alimentação. Quando o SAMU foi acionado constatou-se que o desmaio ocorreu devido à fome. "Foi chocante para todo o país ver um aluno passando fome e sendo impedido de assistir as aulas. Estamos entrando com um projeto que dê aos alunos o direito a sua merenda escolar. Muitos vêm para escola apenas para comer. É fundamental fornecer ao estudante uma alimentação adequada para aqueles que trabalham e estudam meio período e, principalmente, para os que estudam em período integral ", explica Pedro Chaves.

Quando perguntado sobre a reforma da previdência, Pedro Chaves explica que foi a favor do veto derrubado no Congresso relacionado às dívidas dos municípios com a previdência social no último dia 22 de novembro.

Nelson Trad comenta sobre Novembro Azul

- O médico urologista Nelson Trad comenta sobre a campanha Novembro Azul, cujo objetivo é combater o câncer de próstata. Nos últimos dias, o Dr Nelson realiza palestras em todo o Mato Grosso do Sul orientando os homens a se cuidar, lembrando a importância do diagnóstico precoce, pois tudo isso pode ser evitado se exames de rotina fossem realizados a partir dos 45 anos.

O urologista explica que a próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, de forma e tamanho semelhantes a uma castanha, e fica localizada logo abaixo da bexiga. O aumento da próstata é o primeiro sinal de que algo está errado.

Em 2010, foram registrados 800 novos casos da doença em Mato Grosso do Sul. Entre 2016 e 2017 esse número saltou para 1,1 mil homens diagnosticados com o câncer de próstata. Na Capital, o aumento foi de 280 para 490 neoplasias, no mesmo período anterior. Os homens de cor negra são mais propícios a serem diagnosticados com o câncer. Vale ressaltar que quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, maiores as chances de cura.

