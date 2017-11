Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,29, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o presidente do Conselho Regional de Engenharia (CREA-MS)Dirson Arthur Freitag.

- Atletas de 19 municípios participam da etapa estadual dos jogos da melhor idade. São 3 dias de competições em 3 locais de Campo Grande. A abertura dos jogos será na noite desta quarta-feira(29)Na Universidade Católica Dom Bosco.

- Juiz determina que a prefeitura de Campo Grande resolva no prazo de 1 ano o problema de escoamento de água da chuva no Bairro Serradinho. Uma ação coletiva cobra providências imediatas para resolver os constantes alagamentos na região.

- Servidores estiveram mais uma vez na sessão da Assembleia. Devido à presença da polícia, houve tiros de balas de borracha, confusão e o uso de gás de efeito moral. A presidência da casa disse que conseguiu manter a ordem para votar a reforma da previdência.

O engenheiro Dirson Freitag comenta sobre sua reeleição no CREA-MS

- O engenheiro agrônomo Dirson Freitag, atual presidente do CREA, é candidato à reeleição e destaca que o principal objetivo da sua reeleição é avançar e consolidar ainda mais as transformações que ocorreram nos últimos 3 anos.

A eleição para escolha do novo presidente do CREA-MS acontece no dia 15 de dezembro, quando 12 mil profissionais devem ir às urnas para escolher seus representantes.

Freitag ressalta que entre os destaques de seu mandato estão os treinamentos e aperfeiçoamento levados a todo o estado, principalmente pelo interior por meio do Crea Pro MS.

"Os aplicativos para denúncias já existem e o objetivo é ampliar ainda mais. O Crea é responsável por ajudar a população a cobrar o que ainda falta a ser feito e o que foi deixado pela metade", explica Dílson. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul tem capacidade para realizar 15 mil atendimentos por ano, e assim capacitar mais profissionais para o atendimento e oferecer a população um atendimento de qualidade e agilizar os processos. O tempo para o cidadão adquirir seu certificado de atestado técnico foi diminuído de 40 para 5 dias. Freitag reforça que essas conquistas foram realizadas durante seu mandato.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir o áudio da entrevista, clique no botão PLAY abaixo: