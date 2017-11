Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,28, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o diretor esportivo da VO2 corrida Rudnei Alves e com o engenheiro Marco Maia.

- O Instituto Federal vai oferecer mil vagas para curso de graduação no ano que vem. O total de vagas é 33% maior do que foi oferecido neste ano. Podem concorrer todos os participantes do Enem deste ano e do SISU, Sistema de Seleção Unificada.

- O PROCON, órgão de defesa do consumidor, realizou mais de 100 atendimentos na Black Friday em Campo Grande. A principal reclamação foi com relação a propaganda enganosa.

- Em Rio Verde, Prefeitura abandona rua que entrou em processo de erosão. A casa de uma moradora pode vir a ser derrubada pela segunda vez.

Marco Maia comenta sobre as eleições do CREA-MS

- O engenheiro civil Marco Maia comentou sobre a realização das eleições para nova diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS). Elas vão acontecer no próximo dia 15 de dezembro, e pelo menos 20% dos 12 mil profissionais aptos a votar devem participar. Os eleitos exercerão o mandato de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

- Uma das propostas de Marco Maia será a organização técnica, administrativa e política do CREA-MS, incluindo a readequação do Plano de cargo e carreiras, além da valorização dos funcionários do setor.

Segundo Marco, cabe a nova diretoria do CREA fazer o balanceamento das obras que ainda devem terminar e que estão incompletas nos municípios do MS, para então comunicar ao Ministério Público Federal e OAB o andamento no processo de regularização das obras.

Ainda no dia 15 de dezembro acontecem as eleições do Conselho Federal (CONFEA) e da diretoria regional da caixa de Assistência dos Profissionais do CREA (MÚTUA).

Rudnei Alves comenta sobre a corrida Pantanal Beer Run

- O diretor esportivo Rudnei Alves comenta sobre a realização da corrida de rua Pantanal Beer Run, que acontece no próximo dia 08 de dezembro. De acordo com Rudnei, a corrida é mais para descontrair e não uma competição, já que no trajeto os atletas vão se hidratar com cerveja. No total, serão 4 cervejas durante a prova e 2 Chopes na chegada para cada participante. O percurso da prova que terá duração máxima de 20 minutos será de 1600 metros. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar. Inscrições no site www.VO2corridasderua.com.br.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir os áudios das entrevistas, clique no botão PLAY abaixo: