Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,27, notícias de economia, saúde e política.

- A justiça eleitoral esclarece boatos sobre o recadastramento biométrico que circula pelas redes sociais. A informação que haveria um pagamento de multa no valor de 150 reais para quem deixa de fazer o recadastramento é falsa, para quem deixa de fazer o recadastramento corre o risco de perde o título e deixar de votar.

- Nesta semana deputados estaduais devem retomar a votação da reforma da previdência. O fórum dos servidores promoveu a ocupação da Assembleia na semana passada e conseguiram suspender a sessão de votação.

- O governador Reinaldo Azambuja disse que para garantir o pagamento da previdência aos servidores no futuro, a reforma precisa ser aprovada.

- A secretaria estadual de saúde anuncia ações de prevenção e combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikunguya. Entre as novidades está o lançamento da atualização do sistema usado pelos agentes de saúde que visitam as casas, com eles as informações registradas em cada casa são enviadas em tempo real para sala de acompanhamento.

