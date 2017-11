Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,24, notícias de economia, saúde , política e as entrevistas com o advogado Sindoley Luiz Souza e o gerente de veículos da concessionária Perkal Carlos Villa Maior.

- Mobilização de servidores suspendeu a sessão na Assembleia ontem(23). Os deputados se preparavam para votar a reforma previdenciária quando os trabalhadores tomaram o prédio do legislativo e impediram a realização da votação da proposta.

- Governo do estado anuncia leilão com mais de 120 veículos e sucatas. o evento é promovido pela casa de leilões e deve arrecadar mais de 300 mil reais, que irão para o tesouro estadual.

- Aposentados que recebem do Instituto Nacional de Seguro Nacional (INSS), precisam fazer todos os anos a chamada prova de vida para receber o benefício. Neste ano, o prazo para fazer a prova de vida foi adiado e vai até fevereiro de 2018.

Carlos Villa comenta sobre a concessionária Perkal

- Carlos Villa Maior, gerente da concessionária Perkal veículos, comenta sobre o prêmio classe A concedido pela Chevrolet como reconhecimento a uma das maiores concessionárias do país. A Perkal sempre acreditou no potencial do MS e vem inovando em atendimento e qualidade dos produtos e nas ofertas de preço. A concessionária não tem medo de ousar e investe em tecnologia. Para superar o momento de crise, acredita na sua equipe de trabalho. O resultado de todo esse esforço é o prêmio Classe A concedido pela Chevrolet. A premiação acontece após um processo anual de avaliação complexa realizado na rede de concessionárias Chevrolet.

Sindoley comenta sobre sua campanha na redes sociais referente ao aumento da gasolina

- O advogado Sindoley Luiz Souza, de 34 anos, lançou uma campanha nas redes sociais e via WhatsApp em que convida amigos e demais interessados em percorrer 125 km pela BR 463 até Pedro Juan Caballero no dia 3 de dezembro e abastecer os veículos na cidade paraguaia. Lá, o litro do combustível brasileiro, sem os impostos daqui, sai por cerca de R$ 2,50.

- Sindoley explica que o objetivo da manifestação é conscientizar a população que não devemos ficar calados enquanto os impostos sobem . É preciso ir para as ruas reivindicar pelos seus direitos. Foi marcada para sábado (25) às 08h uma concentração na praça Antônio João, em Dourados, para adesivação de veículos que vão participar da manifestação. Toda população de MS está convidada.



