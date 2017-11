Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,23 notícias de economia, saúde , política e a entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil (SINTRACOM) José Abelha.

-Na sexta-feira(24), o Procon - órgão de defesa do consumidor - vai colocar equipes nas ruas para atender dúvidas e demandas que surgirem na Black Friday.

- A campanha Compartilhe o Natal, do Tribunal de Justiça, vai até 08 de dezembro e ainda falta quase a metade de crianças a serem apadrinhadas. Os interessados podem acessar o site do judiciário para escolher a criança que quiser apadrinhar.

- Docentes da Universidade estadual querem aumento no orçamento para 2018. A instituição, com mais de 20 anos de existência, passa por sérios problemas financeiros e enfrenta dificuldades para pagar os funcionários.

- A reforma da previdência, proposta pelo governo do estado, foi aprovada em primeira votação na Assembleia legislativa. O forúm dos servidores é contra a rapidez com que o projeto tem sido analisado pelos deputados e promete protestos e acampamento na Assembleia.

O presidente do Sintracom comenta sobre o saldo negativo no setor da construção civil

- O presidente do Sintracom José Abelha explica a queda no número de empregados na construção civil. O saldo negativo foi de 720 vagas. No ano as empresas dos setores fecharam 2880 postos de trabalho. Os dados são do cadastro geral de empregados e desempregados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Cajede).

Os setores de construção civil e de pequenas e médias empresas foram afetados também. O sindicato tem disponibilizado incentivo à construção civil, mas ainda assim 2017 fecha com número negativo. Houve alta na contratação no final do ano e boa parte da contratação será de forma irregular. Estima-se que uma média de 2000 pessoas serão contratadas de forma irregular neste final do ano. Para 2018 espera-se que o número de contratados na construção civil aumente, ajudando na economia do país.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Para ouvir o áudio da entrevista, clique no botão PLAY abaixo: