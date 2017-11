Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,22 notícias de economia, saúde , política e as entrevistas com o conselheiro Gestor e responsável pelo projeto de capacitação da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) Carlos Faustino e o superintendente do Banco do Brasil em MS Gláucio Zanettin Fernandes.

- Na próxima sexta-feira(24), acontece a Black Friday, o conceito do dia, trazido dos Estados Unidos, virou tradição no comércio brasileiro mas o consumidor precisa ficar atento, para evitar cair em fraudes.

- Mato Grosso do Sul teve saldo positivo na geração de empregos no mês de outubro. Os dados são do Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados. Os setores com mais destaques foram comércio e serviços e a agropecuária.

- A cobrança da taxa de lixo que era feita através do IPTU agora será cobrada a partir do próximo ano na conta de água.

O gestor da ABLA Carlos Faustino comenta sobre os cursos gratuitos que estão sendo oferecidos para locadoras de veículos em Campo Grande. O Governo Federal, estados e municípios realizam juntos aproximadamente 9 mil licitações por ano somente para aluguel de veículos. Elas são usadas para prestação de serviço públicos nas áreas de saúde, segurança e educação entre outras.

Segundo Carlos, o curso será realizado amanhã (23) na Concessionária Discautol. O diferencial do curso é o módulo com a simulação completa de um pregão, em que são praticados em tempo real os detalhes que precisam ser observados em tomadas de preço. As inscrições podem ser feitas através do site www.abla.com.br, para gestores e profissionais de locadoras da ABLA.

O superintendente Gláucio Zanettin comenta sobre o feirão do Banco do Brasil

O superintendente Gláucio Zanettin comenta sobre feirão promovido pelo Banco do Brasil voltado para o setor produtivo de MS, que acontece nos dias 23 e 24 na Capital na Associação Atlética do Banco do Brasil (ABB).

Gláucio explica que será oferecida negociação com o setor produtivo, como concessionárias e Sebrae. Podem participar pessoas físicas, e produtores rurais em busca de oportunidades na aquisição de veículos.

Nesses 2 dias de feirão está estimada a movimentação de 50 milhões. Não há limitações, qualquer empresa pode participar, inclusive microempresa. Para participar é necessário o cliente ter o cadastro aprovado pelo Banco do Brasil. O objetivo do projeto é contribuir para a economia do MS .



