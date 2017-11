Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,21 notícias de economia, saúde , política e a entrevista com a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Marlene Alves Nogueira Rondon.

- Advogado de Dourados organiza um mega protesto contra alto preço dos combustível no Brasil. Uma carreata com mil veículos sairá do estado e vai até a região de fronteira para abastecer nos postos do Paraguai.

- O prefeito da Capital Marcos Trad anuncia trabalhos de recapeamento e pavimentação nos bairros Santa Luzia e Nova Lima. O executivo adianta ainda que conseguiu garantir o caixa para quitar o décimo terceiro salário dos servidores e mais duas folhas dos funcionalismo.

- Pesquisa feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que o produto Interno Bruto do estado teve bom desempenho no ano de 2015.

Marlene Rondon comenta sobre o Detran

- A diretora de Educação do Trânsito Marlene Rondon comenta sobre Departamento de Trânsito (DETRAN) e as mudanças que ocorrem no código de transito. Marlene explica que tudo que normatiza o trânsito, tanto sinalização e vias, é de responsabilidade do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O número de mortes e feridos no trânsito em todo o país chegou a 37.306 óbitos e 204.000 feridos hospitalizados, isso se deve à não-fiscalização e má conscientização da população usuária de carro e motocicleta, que trafega embriagada e usa o aparelho celular. Diariamente, centenas de pessoas são flagradas bêbadas, sob uso de entorpecentes e no celular.

Marlene ressalta ainda o uso obrigatório do sinto de segurança e o uso de cadeirinhas até aos 07 anos de idade. Dos 07 aos 10 é obrigatório o uso de assento. Quando se faz uso desses equipamentos de segurança a criança tem mais chances de sobreviver a um acidente.

" A expectativa é que até 1º de fevereiro de 2018, todos os Detrans dos 27 estados devam estar aptos a emitir a versão da CNH Digital”, explica Marlene Rondon .



