Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,20 notícias de economia, saúde , política e as entrevistas com o senador Pedro Chaves (PSC) e com o deputado estadual Amarildo Cruz (PT).

- Brasil terá mais aposentados do que trabalhadores ativos daqui a 40 anos. Os dados são do IBGE que confirma o processo acelerado de envelhecimento da população.

- Até fevereiro de 2018, a CNH digital deve ser implantada em todo o país.

- A secretaria de educação de Campo Grande ampliou o prazo para confirmação das matrículas na rede. Os pais têm até o final dessa semana apara dirigirem a uma das escolas e Ceinfs e confirmar se o filho vai permanecer na unidade.

Deputado Amarildo Cruz comenta sobre o dia da Consciência Negra

- Em entrevista ao Programa Giro Estadual de Noticias o deputado Amarildo Cruz comenta sobre o dia da Consciência Negra, que é comemorado hoje, 20. A data foi instituída em 1695, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Para o deputado Amarildo Cruz, que tem como uma das bandeiras de luta do seu mandato o combate ao racismo, essa é uma data de grande importância. O deputado ressalta a importância do negro na sociedade. O número de afrodescendente nas universidades públicas e privadas tem aumentado graças à inclusão de bolsa. “Na década de 80 quando foi constituído o dia Nacional da Consciência Negra a população não lutava pelos seus direitos apanhavam caladas”, explica Amarildo Cruz. Atualmente no Brasil a taxa de desemprego entre negros e pardos chega a 8,3 milhões. O negro ainda é maioria nos presídios e minoria nas escolas.

O senador Pedro Chaves comenta sobre encontro realizado em Washington

- O senador Pedro Chaves comenta sobre sua viagem a Washington, nos Estados Unidos e Vancouver, no Canadá, para participar de encontro na ONU (Organização das Nações Unidas). Pedro Chaves representou o senado brasileiro e explica que no encontro debateu ações humanitárias que respondam de forma rápida a adversidades causadas por ondas migratórias, catástrofes e acidentes. Por fim, o senador Pedro Chaves participou de sessão plenária e de diversas palestras, entre elas a da atriz e ativista Angelina Jolie, que defendeu o combate à violência sexual em comunidades internacionais.

Conforme pesquisa realizada entre 594 congressistas (deputados federais e senadores) analisados, Pedro Chaves aparece com 132 pontos, na 41ª colocação do ranking geral e em 6º lugar pelo cargo que ocupa no Senado. “Todo esse conhecimento é fruto do trabalho que venho realizando no congresso e sou um candidato fixa limpa” ressalta Pedro Chaves.

Chaves ainda é autor do projeto Área de Livre Comércio nas cidades de fronteiras. Segundo ele, a economia desse conjunto de municípios pode ser estimulada por meio da concessão de isenções e benefícios fiscais, justamente por tornar possível a redução de preços dos produtos que chegam à região. “Haverá uma movimentação intensa. O turismo será incrementado e ainda contribuirá para um aumento na economia dessa área com a viabilização de recursos públicos”.

O senador ainda apresentou uma proposta para a criação do Fundo Pantanal, que apoiará projetos de gestão das áreas protegidas, controle, monitoramento e fiscalização ambiental, atividades desenvolvidas a partir do uso sustentável dos recursos naturais, pesquisas para conservação e uso sustentável da biodiversidade e a recuperação de áreas desmatadas e degredadas.

