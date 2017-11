Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,14, notícias de economia, saúde e política e a entrevista com o coronel Edenilson Queiróz.

- O setor de urbanismo foi o campeão em apresentação de emendas na proposta de orçamento da Câmera de vereadores da capital. As emendas passam agora pela relatoria para verificar a viabilidade técnica.

- No próximo dia 22, prefeitos de todo o Brasil estarão em Brasília, em convocação feita pela Confederação Nacional dos Municípios.

- A Fundação do Trabalho realiza ações amanhã (15), feriado nacional, para dar oportunidade a quem busca emprego. Será um dia com atendimento aos trabalhadores e anúncio de oferta de vagas nas 31 casas do Trabalhador existentes na Capital e no interior.

Coronel Edenilson Queiróz comenta sobre os crimes ambientais

O coronel e também relações públicas da policia Militar Ambiental Edenilson Queiróz comenta sobre os crimes de maus tratos contra animais e sobre o balanço da piracema no MS.

O período de defeso contribui para a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros. Na maior parte do Brasil, o defeso começou no último dia 01 de novembro e se estende até 28 de fevereiro. O defeso é uma medida preventiva a fim de garantir a reprodução de espécies nativas.

Edenilson explica também sobre a prática de rinhas de galo que voltou a ser vista aqui no MS. Quem for pego está sujeito a multa de 24 mil por integrante.

