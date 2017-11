Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,13, notícias de economia, saúde e política.

- Entrou em vigor no último sábado (11) a reforma trabalhista. As medidas trazem novidades com relação ao acordo entre patrões e empregados, além de acabar com a obrigação da contribuição sindical.

- Especialistas alertam para importância da conservação da área do Pantanal. A região é uma das mais alagadas do território brasileiro. Rico em fauna e flora, o sistema precisa de atenção e medidas de conservação para continuar existindo.

- A produção de alimentos da comunidade furnas do Dionísio, em Jaraguari, começará ser comercializada em supermercados. Entre os produtos vendidos estarão a farinha de mandioca e rapadura. A ação foi possível com apoio técnico da Agência de Desenvolvimento agrário e extensão rural.

- Nova lei muda regras sobre o processo de adoção. A justiça terá prazo determinado para agilizar os procedimentos da adoção de crianças e adolescentes e dará prioridade para alguns casos específicos.

- Começou a tradicional campanha de solidariedade Papai Noel dos Correios. As cartas destinadas ao bom velhinho estão no aguardo de padrinhos nas principais agências dos Correios de cada cidade.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS