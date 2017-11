Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,10, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com Dr. Jamal Mohamed Salem e o advogado André de Carvalho Pagnoncelli.



- A primeira semana do mês de novembro é dedicada em todo o estado à prevenção ao câncer de boca.

- A unidade do trauma da Santa Casa de Campo Grande está perto de ser finalizada. A previsão de entrega do prédio é para o próximo mês.

- Trabalhadores de todo o Brasil fazem baixo assinado contra a vigência da reforma trabalhista. Aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidência, as mudanças entram em vigor amanhã (11).

André Pagnoncelli comenta sobre a reforma trabalhista

- André de Carvalho Pagnoncelli é especializado em direito trabalhista e comenta sobre a reforma trabalhista que entra em vigor a partir de amanhã, 11 de novembro. A reforma trabalhista é uma nova lei que veio atualizar e consolidar a CLT.

Segundo Pagnoncelli, a reforma trabalhista vai favorecer tanto o empregador quanto o empregado. Quando questionado pelo jornalista João Flores se as mulheres perderiam direitos com essa reforma, Pagnoncelli afirma que não.

"Eu não consigo ver onde a nova lei da reforma trabalhista é contra o povo " afirma o advogado. A partir da nova lei trabalhista muitas coisas mudaram, mas a questão dos trabalhadores temporários continua a mesma regra. O contrato temporário continua o mesmo. "O papel do sindicato trabalhista foi extremamente valorizado e fortalecido, possibilitando a negociação coletiva entre dois sindicatos ou entre uma empresa e um sindicato. As principais conquistas dependem da negociação coletiva. Essa nova lei está incentivando as empresas e empresários a melhorarem suas negociações, a investir em bons negociadores" afirma André Pagnoncelli.

Jamal Salem comenta sobre o novembro azul

- O médico urologista Jamal Salem comentou sobre o novembro azul, mês de conscientização à saúde do homem. Novembro é um mês para relembrar os homens acima de 40 anos que ainda não fizeram o exame de próstata que está na hora de fazer. Por ano estima-se que 70% dos homens são diagnosticados com câncer de próstata, é o segundo que mais mata nos homens. Jamal diz que quanto mais cedo for diagnosticado mais a chance de cura. “O homem deve deixar o machismo de lado e procurar o médico para cuidar de sua saúde, que é mais importante”, diz.



