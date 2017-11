Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,09, notícias de economia, saúde e política.

- Chuva de 140 milímetros causa diversos estragos na cidade de Bonito. O mau tempo prejudicou as visitas nas principais atrações turísticas do município. Segundo defesa civil, famílias estão desabrigadas na região.

- Levantamento da Confederação Nacional dos Transportes revela que mais da metade das estradas federais e estaduais está em condições ruim ou péssima. O estudo é anual e os índices pioraram com relação ao ano passado.

- O governo do estado anuncia a terceira campanha de arrecadação de brinquedos. Os donativos serão recolhidos nas secretarias e órgãos públicos até o início de dezembro e serão destinados para crianças de entidades assistenciais.

- O prefeito de Campo Grande Marcos Trad usou as redes sociais para comentar sobre problema antigo que afeta a cidade todas as vezes que chove. Os buracos voltaram a surgir nas ruas dificultando a vida do cidadão no trânsito.

- Vereadores de Campo Grande aprovam o projeto que altera os critérios para conceder a tarifa social na água. A proposta foi apresentada pelo Vereador Junior Longo.

