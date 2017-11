Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,08, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com a deputada federal Tereza Cristina (PSC) e o prefeito da cidade de Nioaque Valdir Junior (PSDB).

- Serasa anuncia feirão de negociação de débitos. A negociação pode ser feita pela internet pelo site da empresa credora.

- O deputado estadual Amarido Cruz demonstrou preocupação com a derrubada da mata nativa no Parque dos Poderes.

- O prefeito da cidade de Ribas do Rio Pardo precisou cortar gastos para garantir o pagamento dos servidores. Entre as medidas está o corte do próprio salário.

O prefeito da cidade de Nioaque comenta sobre sua aprovação de 96% da população



- Considerado o prefeito mais jovem do Mato Grosso do Sul, Valdir Junior participou do programa Giro Estadual de Notícias e comentou sobre sua aprovação com 96% da população de Nioaque em apenas 10 meses de mandato. A pesquisa foi realizada pelo IPEMS - Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul- entre os dias 17 e 19 de outubro.

Valdir Junior ressalta “mesmo com aprovação de 96% da população há muito ainda o que fazer pela município em que a maioria da população reside no interior de sítios, chácaras e fazendas. Em meio à crise que o pais vive é necessário cortar gastos e saber administrar o pouco que é arrecadado”. O prefeito tem investido na agricultura familiar e com o projeto de fornecer a merenda escolar com alimentos produzidos em Nioaque. Foram sorteadas 43 unidades habitacionais para o município. Os uniformes mais baratos do Brasil foram adquiridos em Nioaque por R$7,45. E foi realizada a reforma da escola mais antiga da região com mais de 50 anos”, detalhou Valdir Junior.

O prefeito tem trabalhado em prol do crescimento do município buscando parcerias com deputados, governadores. O próximo projeto a ser realizado é trazer uma extensão da empresa de fecularia da cidade de Ivinhema para o município de Nioaque. “Mas no momento de crise não é fácil e a saída para essa crise é investir na agricultura familiar, ressalta Valdir.

A deputada Tereza Cristina falou sobre a aprovação do relatório do Funrural

A deputada federal Tereza Cristina comenta sobre aprovação do relatório do Funrural, de autoria da deputada que foi aprovado ontem (07) pela Comissão Mista Especial do Congresso. A MP instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), conhecido como Refis Rural, que permite a renegociação e quitação das dívidas previdenciárias de produtores rurais e reduz a alíquota paga pelos produtores ao Fundo.

De acordo com o texto aprovado na Comissão, os produtores que quiserem participar do programa têm até o dia 20 de dezembro para protocolar sua adesão.

