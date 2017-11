Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,07, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o Defensor Público Guilherme de Oliveira e com a farmacêutica e presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul Kelle Slavec.

- Hemosul convoca doadores de todas as tipagens sanguíneas, especialmente do tipo O positivo ou negativo.

- Pesquisa da Fecomércio aponta para a criação de 5 mil vagas para trabalhadores temporários neste fim de ano. Na Capital a expectativa é criar 2 mil postos de trabalho.

- A implantação do sistema biométrico avança em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral espera fazer o cadastramento de todos os eleitores para realizar as eleições gerais de 2022.

O Defensor Público Guilherme de Oliveira comenta sobre a assistência jurídica promovida pela defensoria pública

- O Defensor Público Guilherme de Oliveira comentou sobre a assistência jurídica promovida pela defensoria pública de MS. A Defensoria Pública é encarregada de prestar assistência jurídica gratuita àqueles que não têm condições de pagar por ela”, afirma Guilherme de Oliveira. O defensor público explica que quando o cidadão não tem condições de pagar por um plano de saúde e é dependente do SUS, e caso aconteça alguma negligência no atendimento, o cidadão deve procurar a defensoria pública para entra com uma ação contra o Ministério da Saúde e reivindicar seus direitos. A defensoria pública funciona das 7h30 às 17h30. O período vespertino é reservado para audiências.

A farmacêutica Kelle Slave comenta sobre a campanha de reeileição à presidência do CRF

- A farmacêutica Kelle Slavec participou do programa Giro Estadual de Notícias e falou sobre a sua campanha de reeleição à presidência do Conselho Regional de Farmácia de MS.

Kelle está no cargo de presidente do CRF há 2 anos. Ela tenta a reeleição para continuar com os projetos que já vem realizando juntamente com os farmacêuticos do estado. Desde que assumiu a presidência, em janeiro de 2016, Kelle percorreu todas as regiões do estado e levou conteúdos do CRF, tanto para profissionais quanto para empreendedores e gestores públicos.

Seu trabalho de maior destaque foi o atendimento mais próximo do profissional e a humanização da fiscalização. " Tenho orgulho de dizer que uma das minhas principais bandeiras de trabalho no CRF/MS é o perfil de Assistência Farmacêutica, que colocou fim à fama de CRF punitivo e passou a ser um conselho parceiro dos profissionais registrados", afirmou Kelle Slavec.

Kelle Slavec ainda apoia a Chapa 1 para o Conselho Federal, com os farmacêuticos Márcia Saldanha e Osnei Okumoto. As eleições do Conselho de Farmácia acontecem de 8 a 10 de novembro, exclusivamente pelo site www.votafarmaceutico.org.br. Podem votar farmacêuticos inseridos no colégio eleitoral.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Ouça abaixo os áudios das entrevistas: