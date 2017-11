Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,01, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o juiz Aluizio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do tribunal do júri de Campo Grande.



- A Polícia Ambiental reforça a fiscalização nos rios do estado de Mato Grosso do Sul para coibir a pesca predatória e avisar aos turistas que o período da piracema começou.

- O governador Reinaldo Azambuja considera positivo o trabalho da CPI da JBS, instalada na Assembleia Legislativa.

- A secretaria do estado anuncia que o período de pré-matrícula para as escolas públicas está aberto.



O juiz Aluizio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, com o apoio do Tribunal da Justiça e o desenvolvimento da Secretaria de Tecnologia da Informação, criou um sistema capaz de apontar a situação processual exata dos presos provisórios da Capital, que passou a ser chamado “GPS de Preso”.

Segundo Aluizio, o projeto foi elaborado em 2014 com objetivo de demonstrar há quanto tempo um processo do réu preso provisoriamente se encontra sem movimentações. O sistema permite ao magistrado obter o nome do preso, a data da prisão, a data do recebimento da denúncia. Caso o processo não esteja em andamento conforme o tempo determinado, o sistema já mostra sinais de alerta de que há algo errado no processo. O "GPS" facilita para que os juízes não esqueçam determinados presos. O projeto funciona há 3 anos e vem demostrando eficácia na finalidade processual. E o mais importante: permite a todos os magistrados do estado acessar o sistema para averiguar quantos presos cada juiz tem para julgar. O sistema fica disponível ao magistrado e ao servidor.

