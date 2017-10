Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,31, notícias de economia, saúde, política e as entrevista com superintendente da delegacia Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul Vladmir Struck e o auditor Fiscal e Chefe do Setor de Fiscalização do Trabalho Kleber Pereira de Araújo.

O Lago do Amor, conhecido como lago artificial, localizado no campus da Universidade Federal está com os dias contados. O alerta é de um estudo realizado pelo professor da própria instituição. Ele informa ainda que devido ao assoreamento que atinge o lago, a previsão é que até 2037 o local, cartão de visita para turistas e campo-grandenses possa se extinguir.

Os interessados em aderir a primeira etapa do Refis em Campo Grande devem procurar a central do cidadão até hoje (31). As condições de descontos sobre os juros e correção monetária chegam a 90%. A partir do dia primeiro de novembro, os descontos serão menores.

- Vladmir Struck e Kleber Pereira concederam uma entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias em que comentaram sobre o trabalho infantil realizado nos cemitérios de Mato Grosso do Sul. Foi identificada a presença de crianças nos interiores dos cemitérios realizando trabalho informal nas fiscalizações anteriores. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, proíbe qualquer forma de trabalho infantil.

- Vladmir Struck comentou ainda sobre a repercussão negativa da portaria, que modificou as especificações sobre o enquadramento das situações de trabalho escravo. Segundo Vladmir, a fiscalização do trabalho escravo deve ser objetiva e as penas aplicadas conforme o código penal, que estabelece a reclusão de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

- Struck fala ainda sobre a realização da 3ª Feira do Trabalho, que aconteceu no bairro Moreninhas no último dia 21 de outubro em Campo Grande. O evento contou com a participação de 97 instituições parceiras da esfera pública (união, estado e município), privada, terceiro setor, Sistema S, Associações e Sindical, explica Struck. O objetivo é de também realizar a Feira do Trabalho nas cidades do interior. A cidade de Jardim, a 234 km da capital, será a próxima a receber a Feira do Trabalho.

