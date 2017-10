Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,27, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com os atletas Renan da Cunha Canepple, Nedinei Brum Ferreira e Inaldo Lisboa.



- Projeto Pioneiro vai instalar delegacia virtual no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A delegacia é um totem, sem a necessidade de presença de um agente policial, capaz de registar pequenos delitos como roubos e furtos.

- Neste sábado, 28, acontece em Bonito uma palestra com a população promovida dentro do Outubro Rosa. Especialistas em oncologia de diversas cidades do interior vão conversar com a sociedade para orientar sobre o câncer de mama.

- A Funtrab assume o funcionamento da casa do trabalho na cidade de Dourados. Desde o início do segundo semestre, a unidade estava com atendimento prejudicado devido à falta de funcionários. A Funtrab capacitou equipe própria que passou a normalizar os atendimentos.

Os atletas Renan, Nedinai e Inaldo comenta sobre o Sport Club Corinthians

- Os atletas Renan, Nedinei e Inaldo comentam sobre o convite feito pelo Sport Club Corinthians Paulista para uma avaliação no centro de treinamento. São 4 anos de trabalho com a equipe do Grêmio Santo Antônio, que nasceu através da vontade que o pai tinha que seu filho se tornasse jogador profissional. O projeto, desde o início, preza pela inclusão de jovens entre 14 e 16 por meio do futebol, e agora passa por essa nova fase, exportando talentos do MS para grandes clubes.

- De acordo com os atletas, as expectativas são grandes para essa seletiva, oportunidade única para mostrar o talento dos jovens. Eles recebem treinamento de segunda a sexta-feira duas horas e meia por dia com acompanhamento de nutricionistas, psicólogos e preparador físico. Fernando Canepple fundador da entidade Grêmio Santo Antônio, responsável por descobrir novos talentos para futebol, diz que entre 26 e 28 de outubro acontece a clínica com o treinador das categorias de base do fluminense Daniel Franklin.



