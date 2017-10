Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,26, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o senador Pedro Chaves (PSC) e o deputado estadual Beto Pereira (PSDB) .

- Decreto converte multas ambientais em prestação de serviços de melhoria ao meio ambiente. A medida foi assinada pelo Presidente Michel Temer.

- Cem mil empresas estão impedidas de enviar a declaração do Simples Nacional por meio do aplicativo da Receita Federal. Essas empresas preencheram de forma incorreta o formulário e tiveram o acesso limitado pela entidade. A medida é uma forma de evitar fraudes.

- Mato Grosso do Sul registra a cada ano aumento no número de casos de HIV e AIDS. E os mais infectados são os jovens.

O deputado Beto Pereira comenta sobre a votação realizada na Câmara em Brasília

- O deputado estadual Beto Pereira (PSDB) comenta sobre a votação realizada na Câmara em Brasília, na qual o Congresso decidiu por manter o presidente Temer no cargo, para que ele responda o processo em que foi indiciado. Quatro deputados do estado de MS votaram a favor do Presidente. Beto explica que é preciso entender o que ocorre é assim fazer uma avaliação bem definida do ponto de vista dos deputados que ali se posicionaram. Segundo Pereira, a votação não é para inocentar Temer das denúncias contra ele, e sim postergar o processo que deve ser respondido no fim do seu mandato. O posicionamento daqueles que foram a favor de Temer é justamente quanto ao momento em que deve ou não ocorrer esse processamento do Presidente da República.

Durante a entrevista, o deputado estadual Beto Pereira relatou sobre a indicação à presidência do PSDB no MS. O PSDB nacional estabeleceu que fossem realizadas convenções estaduais no dia 11 de novembro em todos os estados, quando o PSDB irá se preparar para as eleições de 2018.

- O senador Pedro Chaves (PSC) comenta sobre a situação atual do Uber, aplicativo de transporte individual de passageiros. Foi apresentado no senado o PLC 28, que deve ser votado na próxima terça-feira (02). O projeto proposto deve transformar o Uber em transporte público. Segundo o Senador, esse projeto deve afetar a categoria e obriga o Uber a ter carro próprio. Para a situação ser revertida é preciso manifestação dos motoristas do aplicativo. Na hora da votação, a categoria deve rejeitar o PLC 28.



