Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,25, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com advogado Pedro de Castilho Garcia e o auditor-fiscal Kleber Pereira de Araújo Silva, chefe da Seção de Inspeção de Trabalho.

- O Ministério da Saúde promete pagar mais por exames que confirmam diagnóstico de câncer de mama. O reajuste da tabela do SUS para esse tipo de procedimento foi reajustada em 100%. A intenção é estimular a realização de mais exames.

- Milhares de estudantes se preparam para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. E além de todo o conteúdo que cai na prova, o candidato precisa aprender a controlar a ansiedade na hora de fazer o exame.

- A crise apertou o cinto para todo mundo que deixar de quitar o IPTU, o condomínio ou prestação da casa pode colocar em riso todo o investimento do imóvel. Se o atraso for mais de 3 meses, o mutuário pode perder o patrimonio.

O advogado Pedro de Castilho comenta sobre o lançamento de seu livro " A Prova Cível"

O advogado Pedro de Castilho comenta sobre o lançamento do livro, de sua autoria e de uma colega advogada Maria Gabriela Lordelo, chamado:" A Prova Cível". O lançamento do livro será amanhã (26) às 18h na Rua Euclídes da Cunha, 1126 no Jardim dos Estados em Campo Grande. O livro explora as inesgotáveis polêmicas relacionadas às chamadas provas ilícitas, bem como o debate filosófico relativo à utilização do processo judicial como meio de busca da verdade, explica Pedro de Castilho.

O auditor-fiscal Kleber Pereira de Araújo comenta sobre as fiscalizações no setor do comércio

De acordo com o auditor-fiscal Kleber Pereira de Araújo Silva, chefe da Seção de Inspeção de Trabalho, a informalidade no setor do comércio aumenta no final do ano devido ao acréscimo nas vendas, e nesse período deve-se realizar fiscalizações ao combate do trabalho irregular como, verificar registros de empregados, condições de segurança e saúde do trabalhador, e se a empresa oferece condições dignas para o exercício das funções exercidas pelos funcionários. “As empresas que não cumprirem as normas estarão sujeitas a autuação”, explica Kleber Pereira.

