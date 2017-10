Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,24, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com diretora executiva do escritório de representação da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) Barbara Helene Nacati Grassi Ferreira.

- Celso Rafael Gonçalves, presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM) reconhece que o médico também sofre com as condições de trabalho nas unidades de saúde de todo o Estado, e que várias ações foram discutidas no dia 18 de outubro em Mato Grosso do Sul, na semana nacional do médico.

- O Interposto de Resíduos do aterro sanitário que tem tirado o sono dos moradores e empresários do Bairro Alto Maracaju, área nobre da cidade, ainda está parado esperando parecer do setor do Meio Ambiente, o MPE, através de assessoria de Imprensa, não informa com detalhes, de que Meio Ambiente o referido projeto necessita de aprovação.

- O documento foi assinado pelo Presidente Michel Temer, no último final de semana, durante o II Encontro Carta Caiman, em Miranda, no Refúgio Ecológico Caiman, regulamenta a conversão de multas aplicadas pelos órgãos ambientais federais em serviços de recuperação de áreas degradadas. Entre essas várias medidas na área ambiental, está a que assegura recursos para recuperação da Bacia do Taquari, que há décadas sofre com o processo de assoreamento. O valor é parte dos R$ 4,6 bilhões em multas ambientais federais que serão convertidas em ações de preservação ambiental.

Barbara Helene Grassi comenta sobre Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação

- A diretora executiva do escritório de representação da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) no Mato Grosso do Sul, Barbara Helene Nacati Grassi Ferreira explica que os pontos mais importantes sobre a inadimplência no ramo imobiliário é o contrato de financiamento, IPTU, condomínio e locação. “Em relação a esses pontos, há um mito de que o único imóvel da família é um bem que não pode ser tomado em hipótese alguma. De fato, o bem de família é resguardado pela lei 8.009/90, porém, algumas exceções estão dispostas nesta lei, das quais destacamos dívidas do próprio imóvel, como financiamento, IPTU e condomínio”, alerta.

Barbara Grassi explica que os débitos relacionados ao IPTU, condomínio entre outros se não quitado podem levar a perda do imóvel. A população acredita que por ser um único imóvel que ela possua, não levam a perda, mas quando se tem débitos, após um acordo se não for possível fazer o pagamento da dívida este imóvel é leiloado. De acordo com levantamentos da ABMH o número de leilões de imóveis com dívida de financiamentos tem aumentado. Por mês são realizados 5 leilões com 30 imóveis cada um. Após cada leilão a casa é entregue aos novos donos, e os moradores atuais são retirados judicialmente, e ressalta a todos o cuidado ao adquirir um imóvel, verificar se está tudo de acordo judicialmente.

