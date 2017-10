Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,23, notícias de economia, saúde, política e as entrevista com Dr. Celso Rafael Gonçalves presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-MS) e a coordenadora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MS) Vera Peri.

- Na reta final para as provas do Enem, a instituição organizadora do exame, faz operação de guerra para desmentir boatos anunciados pelas redes sociais. Neste ano, haverá novidades na realização do exame e na segurança para garantir todo o sigilo do processo.

- Estudo feito pelo DNT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aponta que os usuários consideram as estradas em bom estado de manutenção no Brasil. Foram Verificados 52 mil km de estradas e a intenção é fazer um levantamento mensal pelo Brasil.

- O anúncio de paralisação das atividades da JBS no estado, movimentou o mercado da carne bovina na última semana, o preço da arroba chegou a oscilar deixando os produtores apreensivos com o cenário.



- O presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS), Dr. Celso Rafael explica a importância do ciclo de palestras que foi realizado entre os dias 17 e 18 de outubro, em Campo Grande. De acordo com Celso, as palestras realizadas na semana do médico contaram com a presença de profissionais da categoria e advogados para discutir assuntos de extrema relevância que fazem do dia-a-dia dos médicos. Dados do conselho revelam que o número de médicos é suficiente no Brasil, o que preocupa mesmo é há superlotação nas capitais e a falta dos mesmos para atender a população no interior. Outro dado alarmante é o aumento do número de suicídio em 2017 no mundo. Só no Brasil entre 2000 a 2009, o suicídio foi a segunda maior causa de morte entre médicos, perdendo apenas para acidentes automobilísticos, no país.

- As eleições para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MS) acontecem no próximo dia 31 de outubro somente pela internet. A coordenadora do CAU-MS, Vera Peri explica que todos os profissionais que estão registrados no CAU e em dia com suas anuidades devem votar, “estas eleições vão definir quem serão os conselheiros estaduais e federais, que por sua vez vão escolher os presidentes do CAU-MS e CAU-BR”. Para votar é preciso ter login e senha de acesso ao SICCAU.



