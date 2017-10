Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,20, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o senador Pedro Chaves (PSC-MS) .



- O banco de leite materno do hospital Universitário precisa de doações. O estoque atual atende a 50 % da demanda e deve durar mais dez dias. As interessadas podem entrar em contato com a unidade para receber a orientação sobre a coleta e a doação do leite.

- O Ministério Público Estadual anuncia a campanha "Compartilhe o Natal". A doação desde ano tem como meta a arrecadação de 7 mil brinquedos. Os donativos serão entregue às unidades que atendem a crianças com algum tipo de necessidade especial ou em vulnerabilidade.

- Os interessados em parcelar as dívidas do IPVA e aproveitar os descontos do Refis estadual deverão aguardar até primeiro de novembro . Só a partir desta data o cidadão poderá renegociar os débitos em parcelas.

- Com a suspensão das atividades das unidades da JBS, mais de 15 mil trabalhadores devem perder o emprego no MS. As exportações do mercado de carne também devem cair. A análise é do deputado federal Dagoberto Nogueira, que faz previsões pessimistas para o setor no estado.

- Os trabalhadores da empresa JBS estiveram mais uma vez na sessão da Assembleia ontem (19). Os parlamentares ouviram o temor dos funcionários em não receber os salários. A empresa está com parte dos bens bloqueados.

- Em entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias, o senador Pedro Chaves (PSC-MS) comenta sobre a reunião que foi realizada com o superintendente da Sudeco Antônio Carlos Nantes para tratar do desenvolvimento do Centro-Oeste. O senador ressalta ainda as negociações para a venda da fábrica UFN3, cujo prazo para ser regularizada é de 30 dias. A empresa UFN3 deve um montante de 40 milhões e terá de honrar com as dívidas que a Petrobras tem com os pequenos e médios fornecedores de Três Lagoas.

O senador explicou ainda sobre a regularização do transporte privado de passageiros por empresa como Uber, Cabify e 99, no qual ele é o relator. Foi estabelecido que os carros do transporte privado devem ter vistoria permanente realizada pela prefeitura. O motorista só pode dirigir o carro que está cadastrado em seu nome, para garantir a segurança tanto do passageiro quanto do mesmo.

O presidente Michel Temer vai estar amanhã (21), na Fazenda Caiman em Miranda, juntamente o senador Pedro Chaves entre outras autoridades, para avaliar um acordo de prevenção e gestão no Pantanal, com o objetivo de preservar a área do produtor rural e desenvolver pesquisas na área.

