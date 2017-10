Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,19, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com Dr. Henrique Ferreira de Brito, pneumologista, e a advogada Maira Pires Rezende.



- Neste final de ano, a bandeira vermelha deve vigorar na cobrança de energia. Para pagar menos, o cidadão terá que rever os hábitos de consumo e evitar sustos na conta de luz.

- Com a chegada do fim do ano, época de reprodução de papagaios, a busca por esse tipo de ave cresce entre os contrabandistas. A Polícia Militar Ambiental reforça a fiscalização e adverte sobre as penalidades para quem comete esse tipo de crime.

- O setor do comércio comemora a realização do Refis, o programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Para os empresários do segmento, o Refis não é a solução mas ajuda a equilibrar os débitos.

ENTREVISTADOS

Henrique Brinto comenta sobre o uso execessivo do narguilé

- O médico pneumologista Henrique Brito comenta sobre uso excessivo de narguilé pelos jovens em Campo Grande. Segundo o pneumologista, o uso de 40 minutos de narguilé equivale a 100 cigarros, para se ter uma ideia do quanto é prejudicial. “Apesar de parecer menos agressivo do que o cigarro à primeira vista, o uso de narguilés pode acarretar problemas graves. O fumo do narguilé pode provocar câncer de pulmão, boca e bexiga, estreitamento das artérias e doenças respiratórias”, ressalta Henrique Brito.

A advogada Maira Pires comenta sobre a facile Itália

- A advogada Maira Pires comenta sobre o projeto que possibilita ao cidadão descendente de italiano obter a sua cidadania. Maira, juntamente com sua equipe, oferece todo serviço pela assessoria Facile Itália, desde pesquisa, documentação, tradução juramentada até o suporte in loco.

“Tudo começou quando fizemos a cidadania do meu marido para entender como funcionava e fazer dar certo", explica a advogada Maira Pires Rezende. O trabalho envolve desde as primeiras conversas para coletar dados da cidade e ano de nascimento do ascendente italiano, até o receptivo e instalação na Itália. Não há um tempo determinado para finalizar o processo de cidadania.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS