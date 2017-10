Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 - Divulgação

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,18, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o tenente coronel Marcelo Dias.

- Em doze meses, os preços dos combustíveis estão até cinco vezes mais caros que a própria inflação em Campo Grande. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), neste mês, o etanol acumula alta de 11,83% quando comparado à média praticada em outubro do ano passado. Para a gasolina, o aumento observado foi de 10,15%, enquanto o gás de cozinha teve elevação de 9,78%.

- Por 44 votos a 26, a maioria de senadores aprovou medidas cautelares impostas ao senador Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde o último dia 26 de setembro. Agora o tucano que estava afastado do cargo por decisão da justiça pode voltar a exercer as funções de seu mandato e a circular livremente durante a noite. Os três senadores do Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves (PSV) Simone Tebet e Waldemir Moka, ambos do PMDB votaram pela permanência de Aécio no cargo e pelo não afastamento do senador Tucano. Os três senadores são alvos de críticas e protestos dos internautas nas redes sociais, sendo chamados de “ Canalhas” e que a resposta será dada nas urnas.

- Em nota, a JBS informou que os funcionários continuarão recebendo os salários, mesmo que a paralisação, por enquanto, é por tempo indeterminado. A empresa teve o valor bloqueado judicial a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais de Tributárias, conduzida por deputados da Assembleia Legislativa.

- Se você estranhou a queda na temperatura no fim de semana, em plena Primavera, então prepara se, pois amanhã (19), a temperatura deve esfriar em todo o Estado por causa de uma massa de ar procedente do Paraguai. É o que informa o meteorologista, Natálio Abrão Filho, do Centro de Monitoramento do Tempo da Uniderp/Anhanguera. O tempo não muda muito em outubro, a previsão é de ventos moderados á fortes por todo o Estado.

- O tenente coronel Marcelo Dias comentou sobre o Incêndio no Parque das Várzeas do Rio Ivinhema que já atingiu 18 mil hectares. Segundo o tenente, Militares de Nova Andradina, Fátima do Sul e Naviraí estão na força tarefa para combater o incêndio.

- De acordo com o Imasul responsável pela equipe que atua na Unidade de Conservação, toda área queimada está localizada no município de Jateí, na parte Norte do Parque. “A vegetação queimada é basicamente de brachiária. A perda mesmo é de fauna, pois atinge répteis, roedores e aves que estão nidificando (formando ninho)”, diz. O tenente explica que o incêndio foi provocado por um raio, e há três anos não havia queimadas naquele local. Como este ano foi muito seco e devido a geada, o material combustível foi muito grande.

