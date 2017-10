Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,17, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o presidente da Agência Estadual de Metrologia (AEM MS) Nilton Pinto Rodrigues e o deputado estadual coronel David (PSC).

- Encontro debateu pela primeira vez as políticas para a igualdade racial de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu nesta semana. A pasta tem orçamento de dois milhões de reais para implantar as políticas.

- O prefeito de Água Clara, Edvaldo Alves, foi denunciado pelo Ministério Público. Entre as denúncias, o gestor teria liberado uma quadrilha de servidores, empresários e até uma procuradora jurídica. O grupo teria fraudado processos licitatórios em serviços que vão desde a merenda escolar a obras de pavimentação.

Nilton Pinto Rodrigues comenta sobre as fiscalizações do Inmetro





- O presidente da Agência de Metrologia Nilton Rodrigues comenta sobre as fiscalizações que o Inmetro realizou nesse período do dia das crianças. Durante a operação, fiscais do Instituto percorreram os comércios para verificar se brinquedos, bicicletas, dispositivos de retenção para crianças e berços infantis estão em conformidade com as regras de segurança estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Nilton explica que quando os pais compram brinquedos na fronteira é impossível o Inmetro garantir a segurança. Cabe ao cidadão ter a consciência de que o produto causar algum problema nas crianças. Quando é encontrada alguma irregularidade o indivíduo poder entrar em contato com 0800675220 e evitar possíveis acidentes.

Deputado estadual Coronel David comenta sobre a visita realizada na coordenadoria geral de perícia

- O deputado coronel David, em entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias comenta sobre a visita realizada na coordenadoria geral de perícia. O coronel explica que foi solicitado ao governo do estado um concurso público para peritos oficiais, mostrando um trabalho de muita importância e de muita resolução. Segundo coronel David, o trabalho dos peritos merece uma estrutura melhor, condições melhores e no que depender da atuação parlamentar, não serão medidos esforços.

O deputado contou ainda que há um projeto que obriga o preso a custear o pagamento da tornozeleira eletrônica, que hoje é bancada pela segurança pública.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS