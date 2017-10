Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,16, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a gerente do Senai de Aparecida do Taboado, Ana Elizabete de Lima Garcia.

- Golpe que circula desde maio pelo WhatsApp já fez 5 milhões de vítimas no Brasil. A pessoa recebe mensagem que informa que é possível fazer consulta do saldo do FGTS. Ao clicar no link, o celular e dados bancários do cidadão ficam vulneráveis.

- O Sistema Único de Saúde, SUS, vai oferecer medicamento em forma de caneta para crianças com diabetes tipo1. A administração da dose será facilitada com o formato da medicação. Até o final de março do ano que vem, um milhão de crianças serão beneficiadas com a novidade.

- Conselho indígena aponta para aumento de mortes de crianças, com menos de 5 anos. Entre as principais causas estão pneumonia e desnutrição grave. Para o ministério da Saúde, o aumento de casos ocorre pela melhora no acompanhamento na captação de dados e registro dessas mortalidades nas aldeias.

- A nova política de preços na Petrobrás fez com que o gás de cozinha aumentasse 50% neste ano. Para os sul-mato-grossenses, os preços estão em média, 14% mais caros. Na última semana, mais um reajuste foi anunciado e os revendedores seguram os preços para não repassar tudo ao consumidor final.

- Falta de investimento no Minha Casa Minha Vida vai deixar 4 mil trabalhadores sem ocupação na construção civil. Integrantes da Associação de Construtores anunciam protesto contra a falta de continuidade no programa em carreata para quinta-feira, 19.

- A gerente do Senai de Aparecida do Taboado Ana Elizabete de Lima Garcia comenta sobre os cursos de assistente de contabilidade e operador de computador EAD que o SENAI oferece na cidade de Inocência. Segundo Ana Elizabete, as matrículas começam hoje (16) e vão até amanhã (17), na unidade do SESI em inocência. Os cursos têm duração de 160 horas e estão previstos para iniciar no dia 27 de outubro e terminar no dia 18 de dezembro.

