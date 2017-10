Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,13, notícias de economia, saúda e política.

- O recadastramento biométrico poderá ser feito nesta sexta-feira (13), na sede da Fundação de Cultura, no prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho. O Tribunal Regional Eleitoral de MS montou um posto no local e haverá atendimento ao eleitor amanhã das 08h às 17h.

- O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) abre neste sábado e domingo, 14 e 15, para dar um novo lar para os 50 animais disponíveis para adoção. O horário de funcionamento é das 6h às 21h. São 20 animais adultos e 30 filhotes que aguardam um novo lar.

- William Paiva, 25 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia na tardem de ontem (12), na MS-135, em Costa Rica. A vítima estava sozinha em uma moto BMW S1000 RR, quando perdeu o controle e caiu. Os motivos ainda serão investigados. William teve múltiplas faturas pelo corpo e morreu no local.

- O corpo de Rubens de Souza Gimenez, de 25 anos, será velado hoje (12) no município de Ladário, região norte do estado. O bombeiro morreu na madrugada de quinta-feira em um acidente de carro na BR-262, no município de Miranda. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Gimenez estava em traslado entre os municípios às 14h. A igreja fica na Rua 14 de Março, em Ladário. A Corporação divulgou nota de falecimento na manhã de hoje. Ele era lotado no 3º Grupamento de Bombeiros Militar em Corumbá e trabalhava como militar há dois anos.

- Foi encontrado na manhã de ontem (12) o corpo do adolescente Claudeir Gonçalvez Roman, de 14 anos, que estava desaparecido após se afogar no Rio Aquidauana. Conforme informações publicadas no site O Pantaneiro, o corpo foi encontrado por equipes de mergulhadores e socorristas dos Bombeiros por volta das 7h15, a uma distância de aproximadamente um quilômetro de distância da prainha de Anastácio, onde nadava e desapareceu na terça-feira (10). Trabalharam nas buscas um total de sete militares. Desses, dois mergulhadores três em um barco e dois em um jet ski.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

