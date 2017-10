Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,11, notícias de economia, saúda e política.

- A polícia militar rodoviária contou com ajuda especial na blitz realizada na MS 080. Crianças estão auxiliando os agentes a orientar os motoristas que passam pela estrada em viagem. A abordagem é feita para lembrar aos condutores sobre medidas de segurança no trânsito.

- O comércio deve abrir as portas nesta quarta-feira e para quem ainda não comprou os brinquedos para as crianças, o Inmetro recomenda cuidados. Os adultos precisam ficar atentos com a procedência e a faixa etária indicada na embalagem do produto.

- Entre os brinquedos dados às crianças estão os celulares. E os psicólogos pedem atenção e cuidado dos pais, os aparelhos são uma grande ferramenta e sem uma boa orientação causam incidentes e confusão nas escolas.

- Mesmo em meio a crise nacional, Mato Grosso do Sul tem conseguido manter o produto interno bruto acima da média nacional. A agropecuária e o comércio e serviços são os dois setores que tem ajudado a região a manter os índices.

- O secretário de governo, Eduardo Riedel comemora os indicadores sociais e econômicos do estado. Para ele, o modelo adotado o de gestão por resultados, permitiu à administração evoluir em diversos segmentos.

