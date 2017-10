Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,10, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com diretor- presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)Roberto Hashioka.



- Nova lei aprovada pelo Senado prevê que agentes de trânsito poderão portar armas. A proposta precisa da sanção presidencial para entrar em vigor, mas prefeitos de algumas cidades são contra a nova medida.

- A justiça eleitoral identificou mais de 25 mil títulos de eleitor duplicados. O dado foi registrado após o inicio da implantação do sistema biométrico. Com ele, o eleitor é identificado através das digitais, diminuindo os riscos de fraudes.

- E para incentivar as denúncias com embasamento, o vereador da Capital André Salineiro apresenta proposta com o objetivo de premiar o cidadão que sabe de casos de corrupção e provas para denunciar. O prêmio pode chegar até 100 mil reais.

- Garis podem paralisar as atividades nesta terça-feira, 10. A categoria não recebeu o salário de setembro e anuncia greve. São 1.200 funcionários da empresa Solurb responsáveis pelo asseio e limpeza da Capital.

Roberto Hashioka comenta sobre o primeiro mês de gestão à frente do Detran

- O presidente do Detran Roberto Hashioka comenta sobre o primeiro mês de gestão à frente do departamento. Roberto assumiu a direção do Detran no mês de setembro, após a operação do Gaeco, em que o ex-presidente Gerson Claro e demais integrantes da cúpula do Detran-MS pediram exoneração dos cargos após terem sido alvos da Operação Antivírus do Gaeco, que investiga indícios de corrupção em contrato firmado pelo órgão com empresa do setor de informática.

- Roberto Hashioka afirma que o Detran vai atender de forma efetiva a população, prestando um melhor serviço a quem desejar tirar a habilitação ou renovação. Para melhor atender ele conta com as parcerias da prefeitura do interior, disponibilizando funcionários para garantir ao Detran um bom atendimento. Roberto explica que nos próximos anos haverá um concurso para o preenchimento das vagas. Hashioka explica que a falta de respeito e imprudência é o que mais mata pessoas na trânsito. Uma das soluções para tentar reeducar a população é investir nas crianças com palestras nas escolas, oficinas e semana do trânsito, desenvolvida especialmente para os estudantes.

