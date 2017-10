Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,09, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com Alexandre Rezende Pellegrini, diretor do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil de Mato Grosso do Sul (IEPTB-MS).

O percentual de famílias inadimplentes alcança o maior patamar em sete anos. Os dados são da Confederação Nacional de Comércio, bens, serviços, e turismo. O índice chegou acima de 50 % no mês de setembro.

Fiscalização da Controladoria Geral da União revela que dois em cada três pescadores recebem benefício de forma irregular. Os pescadores têm direito a um abono durante a época da piracema. Porém, em 66 % dos casos, o benefício é concedido para pessoas que não precisam.

A prefeitura de Campo Grande está tendo que equilibrar as contas com 20 milhões a menos no caixa todos os meses, para quitar a folha dos servidores e honrar o décimo terceiro.

Alexandre Rezende comenta sobre os cartórios de protesto que auxiliam na recuperação de créditos públicos e privado

Alexandre Rezende Pellegrini comenta sobre os cartórios de protesto que auxiliam na recuperação de créditos público e privado. Segundo Alexandre, a recuperação de créditos está aberta ao setor público e privado, em que o devedor precisa apresentar um título como documento de dívida e o tabelião realiza um exame formal de dívida. Se não houver nenhuma irregularidade, o procedimento continua com a emissão de uma intimação que será entregue no endereço do devedor. Ao receber a intimação, o devedor deve efetuar o pagamento no cartório indicado no prazo de 3 dias úteis. O setor público deve utilizar a plataforma digital para o pagamento. Só no segundo ofício da Capital foram arrecadados um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais. A União arrecadou dois milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários