Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira, 06, notícias de economia, saúde e política.

- O Procon, órgão de defesa do consumidor, fez uma pesquisa de preço de 100 itens mais comercializados para o dia das crianças. E a variação deve deixar muito adulto mais cauteloso na hora de escolher o brinquedo. A variação pode chegar a 230%, dependendo do local da compra.

- Depois do governo do estado, a prefeitura de Campo Grande também anuncia programa de refinanciamento. É a oportunidade para aqueles quem têm débitos em atraso com a administração municipal. Até novembro, a prefeitura negocia as dívidas com a possibilidade de perdão de juros e multas.

- O líder do governo na Assembleia, deputado Rinaldo Modesto, saiu em defesa da administração ao rebater a crítica do deputado cabo Almi sobre o tímido aumento dados aos servidores. O reajuste acertado ficou em 2,94%. O tucano disse que, além de dar o índice, o estado é um dos poucos que vai cumprir o pagamento de folha salarial dos servidores em dia.

A partir do dia 16, as rondas policiais começam a ser mais frequentes em escolas públicas em Campo Grande. São 20 PMs treinados para atender a comunidade escolar. A ação está prevista no programa “Escola Segura, Família Forte". Haverá ainda contato direto com a comunidade local através do whatsapp.

Não são apenas crianças que precisam ter a carteira de vacinação em dia. Os idosos também devem ter mais atenção preventiva com relação à saúde. Evento organizado para o próximo dia 19 vai explicar quais são as principais doses disponíveis para a terceira idade.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários