Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,05, notícias de economia, saúde, política e a participação do professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul(UFMS) Paulo Duarte Paes.

- Deputados estaduais aprovam o Refis, programa de refinanciamento de dívidas. A expectativa é movimentar duzentos milhões de reais com a renegociação de tributos. O programa concede benefícios e incentivos para os interessados em aderir ao refinanciamento.

- O governador Reinaldo Azambuja explica que o programa foi aprovado pelo Conselho Fazendário Nacional. Outra proposta como essa só pode ser aprovada daqui a 4 anos. O montante arrecadado vai ajudar o estado a quitar a folha de décimo terceiros dos servidores.

- Na próxima semana, mais de 1.300 profissionais formados no exterior vão integrar as equipes do programa Mais Médicos. A intenção do governo é abrir espaço para médicos formados no Brasil.

Paulo Duarte comenta sobre a censura da arte no Brasil

- O professor da UFMS Paulo Duarte comenta sobre audiência pública que será realizada hoje (5), na UFMS bloco 6 às 15h, para debater censura da arte no Brasil, garantindo a liberdade artística. Paulo explica que o caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), no qual uma menina, que aparenta ter cinco anos, toca os pés de um artista nu, só teve essa repercussão porque era uma criança em um evento onde era proibida a entrada de menores de idade. Segundo o MAM, foi permitida a entrada da criança porque estava acompanhada da mãe.

Para o professor, o caso “exposição Cadafalso”, que apresentou telas produzidas por Alessandra Cunha (Uberlândia- MG), no Museu de Arte Contemporânea (Marco), não é apologia sexual infantil, como consideraram os parlamentares de MS.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários