Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira, 4, notícias de economia, saúde e política.

O governo do estado anuncia nesta quarta-feira o projeto "Escola Segura". Equipe de vinte policiais se dividirá para atender exclusivamente a guarda nas escolas estaduais e municipais de Campo Grande nos 3 turnos.

Dados do Ministério da Educação revelam que apenas um quarto dos estudantes matriculados no ensino médio chega a concluir todo o processo. São 8 milhões de estudantes em sala de aula. Do total, só 2 milhões conseguem concluir os estudos e poucos chegam no ensino superior.

A greve dos Correios pode ser a principal causa do atraso na entrega de contas a encomendas. Mas o consumidor precisa ficar atento. A paralisação não tira do cidadão a responsabilidade de quitar as dívidas. O Procon diz que o cidadão deve procurar a empresa ou o fornecedor para buscar meios de pagar o débito.

O secretário de Infra Estrutura Marcelo Miglioli confirma que o governo do estado estuda parceria público-privada para ampliar o serviço de saneamento básico. A meta é atingir a cobertura de 75% do municípios com a rede coletora de esgoto.

A intenção de propor a concessão do serviço de gás motivou protesto de servidores na Assembleia na sessão de ontem (03). Funcionários de MS Gás acusa o governo federal de tentar vender a empresa por um preço baixo. Empresários chineses também estariam interessados na proposta.

Já o governador Reinaldo Azambuja nega que haja um processo de privatização. Ele confirma que há sim um estudo em andamento mas que atende a pedido do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento e Social.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários