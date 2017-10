Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,03, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o representante da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM)Ana Carolina Nasser Penaforte, a presidente do PTB mulher e psicóloga Maria Thereza Trad e o deputado estadual PMDB e presidente da assembleia legislativa de MS Oswaldo Mochi Junior.

- Em Água Clara, crianças ficaram sem transporte por duas semanas. Denúncia foi feita por pais da região da área rural da cidade. O motivo da falta de prestação de serviço foi que ônibus quebrou e o conserto do veículo levou uma semana para ser realizado.

- O Parque dos Poderes, umas das maiores áreas de preservação de todo o estado, agora vai se chamar Parque Pedro Pedrossian. A homenagem ao ex-governador virou lei publicada nesta semana.

Ana Carolina comenta sobre a qualidade de vida dos idosos

- A representante da SBIM Ana Carolina Nasser comenta sobre a qualidade de vida dos idosos, um envelhecimento saudável. Segundo Ana Carolina, a medicina tem avançado, possibilitando a imunização da população. Atualmente, há um calendário vacinal do idoso, em que ficam disponíveis todas as vacinas que o mesmo necessita de tomar, entre elas uma das mais importantes é a Pneumocócica, que protege contra as infecções causadas pelo Streptococus pneumonie, uma bactéria que causa infecções respiratórias. Essa bactéria é que mais causa óbito entre a população idosa. Ana Carolina ressalta o convite para o curso "Conhecendo Vacina e Vacinações" que acontece dia 19 de outubro na UCDB. O evento é gratuito.

Maria Thereza Trad comenta sobre os direitos das mulheres

- A presidente do PTB Mulher Maria Thereza Trad comenta sobre os direitos das mulheres, assumindo um compromisso com a sociedade e mostrar seus direitos. Maria Trad ressalta a importância de reivindicar os direitos femininos, e contesta as coisas erradas que vêm acontecendo, pois centenas de mulheres são violentadas por dia no Brasil.

Para Maria, a participação da mulher na política é muito tímida. As mulheres devem participar do meio político mesmo com o cidadã, fazendo parte de comunidades e lutando por melhorias e reivindicando seus direitos. No parlamento são apenas 10% da participação feminina.

Jumior Mochi comenta sobre o projeto de Regularização Fiscal

- O deputado estadual Junior Mochi do PMDB comenta sobre início de um processo de modernização administrativa, no qual o objetivo é melhorar o controle de gastos. Segundo o deputado, o projeto Regularização Fiscal (Refis) está sendo votado hoje (03) na Assembleia Legislativa de MS. Mochi explica que o Refis estabelece duas faixas de descontos no caso das dívidas de ICMS.

Para as empresas de regime tributário normal, o pagamento da dívida de ICMS em parcela única garante redução de 90% da multa e dos juros. Para o parcelamento em duas até seis vezes, o desconto é de 70%; de sete a 12 parcelas, a redução de multa e juros cai para 60%. Já o pagamento da dívida em 13 a 24 parcelas, a redução dos encargos é de 50%.

Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e Presidente Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro Junior Mochi confirma que o partido terá candidatura em 2018 ao Governo do Estado.

