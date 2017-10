Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,02, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o diretor da Associação dos Notários e os Registradores de MS (Anoreg-MS) Lucas Zamperlini e o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI) João Gomes Machado Neto.

- Comércio espera contratar 73 mil pessoas para vagas temporárias no fim do ano. A taxa de efetivação dos temporários pode chegar a 27% e o setor espera movimentar 34 bilhões de reais neste ano.

- A partir do dia 19 deste mês aposentados e pensionistas do INSS poderão sacar o PIS/ PASEP. A medida deve beneficiar seis milhões de pessoas. São onze bilhões de reais para serem injetados na economia.

O vereador e médico veterinário Francisco explica sobre a relação entre o homem e os animais de estimação desde que os bichinhos passaram a ter tratamento diferenciado dentro das residências. O mercado pet é um dos que mais crescem no país.

- O presidente do conselho estadual de defesa e direitos da pessoa idosa João Neto comenta sobre a criação de conselhos para pessoas idosas e a violência sofrida. Segundo João grande partes dos idosos mora com as famílias e mesmo assim acabam sofrendo agressões tanto psicológica quanto física. Atualmente são 28 conselhos instituídos em MS mas ainda falta muito para atingir toda a população do estado . O presidente ressalta que a criação de novos conselhos só vai ser possível após mobilização dos próprios idosos. Todos os municípios de MS têm a capacidade para criar um conselho direcionado ao idoso, basta procurar o auxílio do conselho estadual na Capital.

Lucas Zamperlini comenta sobre as mudanças nos cartórios

- O diretor da Anoreg-MS Lucas Zamperlini comenta sobre as mudanças nos cartórios de registro civil de MS. Segundo Lucas, os cartórios de todo o país passarão a emitir documentos de identificação, como Carteira de Identidade, RG,CPF, CNH ,Carteira de Trabalho e até Passaporte. A medida vai permitir que os pais escolham a naturalidade do filho de acordo com o local de nascimento. Essas mudanças vieram através da aprovação da Lei 13.484 que foi instituída em 26 de setembro de 2017. Lucas explica que a mudança promove uma correção social, pois pequenas cidades não contavam com os serviços de maternidade, pois estatisticamente não tinham moradores nascidos no local, e agora passarão a ter o serviço. Agora com a nova lei, os recém nascidos poderão ser registrados na cidade onde ocorreu o parto ou onde a família mora.

