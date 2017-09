Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,29, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com a cirurgiã-dentista e candidata à presidência do Conselho Regional de Odontologia (CRO-MS) Tânia Garib e o presidente da Associação de Erros Médicos de Mato Grosso do Sul Valdemar de Moraes Souza.

- Menos de 1% das escolas públicas do Brasil oferece todo suporte para estudantes fazer atividades físicas. O reflexo disso são adultos cada vez mais sedentários; só 30% da população fazem exercícios de forma regular. O perfil do cidadão que pratica atividades físicas é homem, branco, com altas escolaridade e renda.

- Valdeli dos Santos Rosa, prefeito de Costa Rica, pode ser anunciado para concorrer ao governo do Estado em 2018. Ele estuda a proposta para ser candidato pelo partido da República. Como político, Rosa cumpre um dos requisitos para ser candidato, atendendo ao pedido das ruas que é o de ser Ficha Limpa.

- O governador Reinaldo Azambuja esteve em comissão especial de Congresso para debater as perdas dos estados com a chamada Lei Kandir. MS acumula perdas que chegaram a seis bilhões de reais. O governo do estado pede que medidas para evitar mais prejuízos sejam tomadas até novembro.

Tânia Garib comenta sobre as eleições do CRO

- A candidata à presidência do Conselho Regional de Odontologia Tânia Garib comenta sobre a disputa do segundo turno das eleições do CRO. Os cirurgiões dentistas de MS vão decidir no dia 05 de outubro, em segundo turno, determinadas pela Justiça Federal, as eleições do CRO-MS. Tânia conta que na primeira votação nenhuma das chapas fez 50% mais um dos votos dos 2.557 cirurgiões dentistas aptos, formando assim o segundo turno que vai ocorrer depois de um ano após o primeiro turno.

Tânia detalha como foi organizada a chapa 2, um grupo de profissionais identificou que os novos conselheiros deveriam representar todos os segmentos em que há atuação do Cirurgião Dentista, fossem da Capital e do interior, e também de diferentes anos de formação. Ao todo são 10 nomes que compõem a chapa 2. Por unanimidade, Tânia foi escolhida para coordenar o processo.

Waldemar de Moraes comenta sobre a Associação de Erros Médicos

- O presidente da Associação de Erros Médicos de MS Valdemar de Moraes Souza comenta sobre procedimentos médicos em que são esquecidos objetos utilizados durante as cirurgias nos pacientes, e negligência médica. Valdemar deu como exemplo o caso da jovem Analice, que passou por uma cirurgia e durante a qual esqueceram uma pinça. Ao longo de um ano, a jovem sentia fortes dores e nenhum médico diagnosticou a pinça alojada, que só foi detectada através de um raio x. O presidente ressalta ainda a importância de se fazer a denúncia, impedindo que outras pessoas passem pelo mesmo transtorno.

