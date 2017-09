Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,28,notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o juiz federal e diretor da Associação dos juízes Federais de Mato Grosso do Sul (AJUFEMS) Fernando Nielsen e o vereador Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB).

- Pela primeira vez acontece em Campo Grande seminário para discutir o patrimônio ferroviário de MS. Serão 2 dias para resgatar a história, a cultura e o desenvolvimento econômico, que chegaram ao estado através da ferrovia.

- A notícia da queda da arrecadação para algumas cidades, do bolo de ICMS, foi debatida em sessão da Assembleia ontem (28). O presidente da casa, deputado Júnior Mochi, comenta que o legislativo vai pedir ao governo informações sobre a distribuição do imposto para os 79 municípios.

- Mato Grosso do Sul pode passar de intermediador para produtor de gás natural. O estado teria potencial também na produção de petróleo. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja. Representante da Agência Nacional de Petróleo deve vir ao estado para mostrar estudo em que aparecem áreas com potencial de extração de exploração de petróleo e gás.

ENTREVISTADOS

Fernando Nielsen comenta sobre o primeiro Ciclo de Palestras Direito Penal e Processual Penal

- O juiz federal Fernando Nielsen é um dos entrevistados do programa Giro Estadual de Notícias de hoje. Ele comentou sobre o primeiro Ciclo de palestras Direito Penal e Processual Penal, que será realizado nos dias 19 e 20 de outubro no auditório da OAB MS em Campo Grande.

Fernando Nielson explica a importância de palestras com temas voltados ao direito, que quase não se vê em Campo Grande. É um evento diferenciado e direcionado a temas da atualidade. Um dos temas das palestras é a Colaboração premiada como meio legal de obtenção de prova, da qual se ouve muito falar por conta das operações que vem ocorrendo no Brasil. Todos os palestrantes são profissionais do direito com amplo conhecimento em direito penal. Um dos destaques é o professor José Paulo Baltazar Junior, autor do livro "Crimes Federais".

O vereador Francisco comenta sobre a castração das capivaras

- O vereador Francisco Veterinário já atua por 35 anos na medicina veterinária. Ele comentou sobre a possibilidade de se fazer a castração nas capivaras que habitam Campo Grande. Segundo o médico veterinário, as capivaras vêm se reproduzindo em grande quantidade e tornaram-se assim uma ‘superpopulação'. Para o legislador, o ideal seria realizar vasectomia nos animais. Ele contou que foram registrados 3 casos de febre maculosa aqui no MS, dois deles só aqui na Capital. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela, que fica alojado nas capivaras. A única forma de transmissão é através da picada do carrapato, após ficar fixado no hospedeiro por um período que varia de 4 a 6 horas, ele fica incubado por cerca de 2 a 14 dias. O Vereador Francisco justificou sua preocupação e ressaltou que “as capivaras trazem risco. Temos que começar a pensar em parcerias com as universidades, com a PMA (Polícia Militar Ambiental) e o CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), para o controle da natalidade”.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários