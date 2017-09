Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,27,notícias de economia, saúde e política

- Ministério de Minas e Energia confirmou a manutenção do horário de verão neste ano. A mudança de horário estava em analise e chegou a se cogitar a suspensão da medida neste ano. Tanto para quem gosta quanto para quem não gosta, o horário de verão começa no dia 15 de outubro.

- Na terça-feira, estado e prefeitura da Capital assinaram acordo para que a gestão municipal cuide do espaço onde fica a Cidade do Natal. O local, que fica nos altos da Avenida Afonso Pena, foi cedido à prefeitura, que pode alugar ainda o espaço a terceiros.

- Na oportunidade, o prefeito Marcos Trad adiantou que vai procurar a iniciativa privada para realizar eventos no local da Cidade do Natal. Tudo será feito sem despesas maiores para a prefeitura .

- Mário Kriger, prefeito da cidade de Rio Verde, defende a manutenção dos serviços da CCR MS Via na duplicação da BR 163. Em depoimento à Rádio Web MS, o prefeito diz ainda que está conseguindo com dificuldades garantir a folha salarial dos servidores, porém as dívidas com os fornecedores da área da saúde ainda não foram quitadas.

- A semana nacional do trânsito, que teve como tema “ a minha escolha faz a diferença no trânsito”, contou com uma série de atividades de orientação e conscientização. Como resultado, durante os dias de campanha educativa, houve redução de 38% no número de acidentes.

- O vereador pelo partido Rede Eduardo Romero foi umas das vítimas de acidentes. Em Campo Grande, ele tem o costume de comparecer às sessões da Câmara Municipal de bicicleta. Para ele, os motoristas têm estado cada vez mais com pressa e falta cuidado com o próximo nas vias.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários