Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,26,notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o vereador Eduardo Romero (REDE).

- Campo Grande tem espaços abertos para a prática de exercícios físicos , especialmente corridas e

caminhadas. E a polícia civil orienta aos esportistas a tomarem muito cuidado com as atividades físicas noturnas. Ciclistas, skatistas e corredores devem ficar atentos para evitar roubos e furtos.

- E a cada 17 segundos, um brasileiro sofre tentativa de fraude no Brasil, especialmente pela internet. A

orientação é desconfiar sempre de links e sites enviados pelo e- mail ou celular.

- Decisão de juiz que autoriza psicólogos a fazerem tratamento para reorientação sexual continua causando polêmica. O conselho de psicologia do Estado considera a medida um retrocesso. A entidade federal vai

recorrer da decisão.

- A Defensoria Pública da União quer que o INSS reveja os benefícios que foram suspensos após a

realização de pente fino. Para a defensoria, o INSS errou ao não levar em consideração que algumas pessoas não têm acesso a todos os canais de convocação para a revisão do benefício. Segundo os defensores, 46 mil benefícios foram suspensos

- Na semana passada, Mato Grosso do Sul inaugurou o primeiro frigorífico para abate de jacarés no

Brasil. A unidade vai funcionar em Corumbá com meta de abate de 400 animais na primeira fase.



- O setor florestal foi um dos que mais cresceu no Estado e transformou a realidade das cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Nos últimos dez anos, aumentou a quantidade de área plantada, atraindo investimentos, indústrias e geração de empregos para a região. Além disso, a atividade de florestas plantadas também virou alternativa para integrar sistemas de produção e recuperação de áreas degradadas.

Eduardo Romero comenta sobre o meio ambiente em MS



- O vereador Eduardo Romero comenta sobre o meio ambiente em Mato Grosso do Sul. Segundo Eduardo, a respeito da questão do comportamento da população, é preciso uma reeducação ambiental, não adianta apenas lei que proíbe, permite ou autorize, é preciso primeiro uma mudança comportamental em que o indivíduo aprenda descartar o lixo no lugar adequado.

“O meio ambiente é uma questão nova. Faz aproximadamente 50 anos que essa discussão veio a pauta, atualmente falar de meio ambiente é falar da nossa vida e das gerações futuras. Nós crescemos em uma sociedade onde aprendemos a tirar a mata para fazer lenha, usar o fogo para renovar a pastagem, e de repente precisamos entender que para se ter uma água boa e também o aumento de seu volume é preciso manter a mata”, diz Eduardo.

Romero comenta ainda sobre o acidente que sofreu na semana passada, quando foi atropelado por um veículo. No momento, o vereador estava de bicicleta, que usa ao menos três vezes na semana para ir trabalhar.



