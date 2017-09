Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,25, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a deputada Mara Caseiro (PSDB).

- A concessionária de saneamento básico de Campo Grande anuncia campanha para coleta de óleo de cozinha usado. A substância será recolhida em unidades de uma rede de supermercados. A expectativa é arrecadar mais de 25 mil litros que servirão para a produção de ração animal.

- Mato Grosso do Sul adere ao programa “ Agro Mais”, anunciado pelo Ministério da Agricultura. O próximo passo é estreitar o diálogo com os produtores para saber quais são os principais desafios para o setor.

- O advogado Ary Raghiant Neto vai fazer parte do Conselho Nacional de Justiça, uma das maiores entidades do poder judiciário. Há 22 anos na Ordem dos Advogados do Brasil, ele será o primeiro a representar o estado no Conselho.

- A proposta de refinanciamento de dívidas tributárias deve entrar em votação em regime de urgência na Assembleia nesta semana. A garantia é do líder do governo da casa, Rinaldo Modesto. Entre as negociações entram o IPVA, ICMS e o ITCD.

- Atleta paraolímpico da cidade de Maracaju pede ajuda para representar a cidade e o estado em competição na cidade do Rio de Janeiro. Na modalidade há 3 anos, o ciclista tem classificação para participar do Parapan na cidade maravilhosa em dezembro. Para isso a família resolveu fazer uma rifa para arrecadar recursos .

- A deputada Mara Caseiro comenta sobre a audiência pública “Setembro Amarelo”, que acontece amanhã (26) no plenário da Assembleia Legislativa a partir das 14 h.

Para a deputada, que é membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e autora da Lei 4.777/2015, que instituiu o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio no Estado, é de extrema importância falar a respeito do suicídio, que atinge principalmente os jovens entre 15 e 29 anos. Segundo a deputada, a audiência pública conta com parcerias entre universidades, psicólogos e com a participação da população para reivindicar uma rede de atendimento específico contra o suicídio. A ideia da audiência é alertar a população sobre a gravidade do assunto, na tentativa de quebrar o tabu sobre o suicídio.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários