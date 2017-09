Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,22,notícias de economia, saúde e política.

- Vereadores de Campo Grande aprovaram o plano municipal de segurança. A proposta é integrar ações entre as secretarias para promover melhorias na área de segurança. A secretaria vai ganhar também um núcleo de inteligência.

- O sindicato dos radialista promove congresso para profissionais na área e faz orientação sobre a emissão do registro da atividade. O encontro acontece no dia 30 deste mês na sede do Museu da Imagem e do Som.

- Projeto em tramitação na Assembleia prevê a obrigatoriedade de realizar a avaliação física antes do início de qualquer atividade. A proposta diz que o profissional de educação física é o mais indicado para realizar a pré-avaliação. Sem ela, o cidadão pode colocar a saúde em risco.

- O governo federal reduz os recursos para a agricultura familiar. A denúncia é do deputado estadual João Grandão. De acordo com ele, sem investimentos na área a União deixou o Ministério do Desenvolvimento Agrário obsoleto. Não há previsão de avanço na reforma agrária.

- Idosos poderão ter desconto na hora de retirar a carteira de motorista. O benefício consta em lei, que também prevê a criação do Fundo Nacional do Idoso no estado.

- E os devedores de tributos como ICMS podem participar do programa de refinanciamento de dívidas, anunciado pelo governo do estado. A meta é recolher 100 milhões com o Refis. Podem aderir quem tem débitos inscritos ou não na dívida ativa até o dia 30 de abril deste ano.

