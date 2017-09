Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,21,notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o senador Pedro Chaves e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos (Sintect-MS) Elaine Regina Oliveira.

- A Polícia Militar Rodoviária realiza ações de conscientização na Semana Nacional do Trânsito. O trabalho é feito nas rodovias estaduais, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, junto às crianças.

- A Caixa de Assistência aos Servidores do estado realiza até esta quinta-feira campanha na Capital e em

Dourados para convocar novos doadores de sangue e de medula óssea. A ação conta com diversas parcerias e quer registrar 500 novos voluntários.

- Em Maracaju, os vereadores aprovam a instalação de um interposto de resíduos sólidos em uma das áreas mais nobres da cidade. O tema foi debatido entre os parlamentares em audiência na Câmara Municipal na última semana e recebe apoio da maioria dos presentes, Os moradores devem recorrer à justiça.

ENTREVISTADOS

Elaine Regina comenta sobre agreve aderida pelos funcionarios



A presidente do Sindicato dos trabalhadores nos Correios, Telégrafos Elaine Regina comenta sobre a greve aderida pelos funcionários dos correios na noite de ontem (20). De acordo com Elaine, a categoria não admite a retirada e redução de direitos e benefícios conquistados nas campanhas salariais anteriores. Além disso, a empresa também não apresentou proposta de reajuste dos salários. Ela ressalta ainda que a empresa está sucateada pela administração, e tanto o trabalhador quanto a população estão sendo afetados diretamente. Em busca de um salário melhor para a categoria aderiram à greve. Elaine explica que para entrar em um acordo basta a direção levar com seriedade e respeito essa negociação, assim como os trabalhadores têm tratado a situação. Ao todo são 26 municípios paralisados e 16 agências fechadas.

O senador Pedro Chaves comenta sobre Financiamento Estudantil (Fies)

O senador Pedro Chaves, em entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias, comenta sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), através do qual o governo ampliará 60 mil novas vagas para pessoas com até 3 salários mínimos, mas para isso ter um resultado positivo os benificiários precisam regularizar seus débitos. O Senador explica que há muita inadimplência em relação aos débitos. Pedro Chaves comentou ainda sobre o treinamento dos alunos do ensino fundamental e médio em técnicas de primeiros socorros, e sobre as obras paralisadas na BR 163. O senador enviou um requerimento que será enviado às autoridades competentes pedindo esclarecimento sobre a paralisação. O senador Pedro Chaves convida a todos para a inauguração do primeiro frigorífico de carne de jacaré no país, na cidade de Corumbá.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários